Ist das wirklich …? Internet-Hype um US-Bettler

Acht Stunden jeden Tag mit Schild an Kreuzung

Auf einem seiner Online-Videos, die insgesamt schon mehr als eine Million Klicks verzeichneten, verriet der ehemalige Krankenpfleger, dass er sich ein Mobilheim mit mehreren Mitbewohnern teilt und sein Geld an einer viel befahrenen Straßenkreuzung in Palm Springs verdient.