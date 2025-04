Angst vor Angriff: Indien sperrt Luftraum

Zweifel an USA als Vermittler

„Damals wurde die Lage schließlich auch dank des diplomatischen Drucks durch Washington entschärft“, sagt Analyst Donthi. Ob sich die US-Regierung auch heute derart einsetzen würde, ist fraglich. „Die USA haben mit der Ukraine, Gaza und dem Atomabkommen mit dem Iran genug zu tun, was Peking eine Chance bieten könnte, sich einzumischen“, befürchtet Colin Clarke vom Soufan Center, einer Denkfabrik in New York. „Aber angesichts der engen Beziehungen Chinas zu Pakistan ist es wenig wahrscheinlich, dass Indien China als objektiven Vermittler sieht.“