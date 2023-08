Vorarlberg stellt diesen Sommer Gästerekord auf

Endlich haben die heimischen Touristiker nach Corona-Pandemie und dem nach wie vor höchstproblematischen Fachkräftemangel wieder Grund, ihre Sorgen- in Lachfalten zu verwandeln. Denn der heurige Sommer brachte der Branche Rekorde: Noch nie zuvor sind von Mai bis Juli so viele Gäste in Vorarlberg abgestiegen wie heuer, nämlich 667.100. Genächtigt haben die Touris genau 2.057.600 Mal, auch das ein Rekordwert. Im Vergleich zum auch schon starken Vorjahr entspricht das einem Gästezuwachs von 8,8 Prozent und einem Nächtigungsplus von 7,1 Prozent.