Lars Eidinger kommt wütend nach Salzburg zurück

Die intensiven Proben bei den Salzburger Festspielen hat der Ex-Jedermann mittlerweile hinter sich gelassen. Auf keinen Fall verzichten will Eidinger aber auf die Mozartstadt. Am Freitag legt er nämlich einen regelrechten Termine-Marathon in Salzburg hin. Im „Oval“ im Europark kommt er zum Screening des besagten Dokumentarfilms, in der Nacht geht es im Rockhouse weiter. Dort legt Eidinger wieder einmal als DJ auf.