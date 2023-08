Naivling fälschte Urkunde

Fake-Ausweis hinter Windschutzscheibe

In dem Fall geht es um einen Behindertenausweis, den sich der 65-Jährige am Computer zusammengebastelt und dann hinter der Windschutzscheibe seines Autos angebracht hatte. Als er mit dem Fake-Ausweis im Fenster Mitte Juli den Pkw auch noch direkt auf dem Parkplatz der örtlichen Polizeiinspektion abstellt, fliegt die Sache auf. „Die Polizei rief mich an und sagte, ich müsse zur Wache kommen. Ich dachte zuerst, dass sie Musik bräuchten. Ich bin nämlich gelernter DJ. Aber stattdessen nahmen sie mir den Behindertenausweis ab“, schildert der Frühpensionist die Situation von damals.