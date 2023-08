Experte über Kardinalfehler mit Stand-up-Paddle

Montag gegen 19 Uhr waren ein 44-Jähriger und sein Sohn (12) an der Innschleife in Angath. Der Vater stürzte von seinem Stand-up-Paddle, das mit einer Sicherungsleine am Ufer verankert war. Diese Verbindung war fatal, nachdem der Mann vom Brett gestürzt war. Denn sie ließ sich nicht mehr lösen und der Einheimische kämpfte in den Wellen um sein Leben.