Klimaaktivisten bekommen Platz im Museum

„Kontrolllierte“ Schüttaktion

Am Eröffnungsabend, Dienstag, 22. August, findet zudem eine Schüttbildaktion im Museum auf einer abgeklebten und abwaschbaren Bildfläche statt. Denn, so betonte Weilnböck, man wolle „Kultur bewahren und nicht zerstören“. Ab dem 24. September ist die Ausstellung „There is no Cultur on a dead planet“ für Schulen, Vereine und Gemeinden über die Klimaallianz OÖ buchbar.