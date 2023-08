Hammerangriff auf Baustelle - Kollegen sahen zu

Hammerattacke im Bezirk Wien-Landstraße: Wegen einer Meinungsverschiedenheit auf einer Baustelle zwischen zwei Arbeitern, zückte am Montag einer der Männer (27) plötzlich einen Hammer und griff seinen Kontrahenten an. Das Opfer wurde mit Verletzungen in ein Spital gebracht. Auch schockierend: Zwei weitere Kollegen erhielten eine Anzeige - die Männer leisteten dem 33-Jährigen keine Erste Hilfe.