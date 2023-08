Das neue Parksystem läuft noch immer nicht rund

Schwierige Standortsuche in Wels

Ganz andere Probleme gibt es in Wels. Hier stecken die Planungen für klar festgelegte Parkplätze noch in den Kinderschuhen. Laut Verkehrsstadtrat Stefan Ganzert (SP) ist ein neues Vertragswerk in Ausarbeitung, in dem verpflichtende Abstellflächen in der Innenstadt sowie an neuralgischen Punkten in den Stadtteilen vorgesehen sind. Sie sollen bis Herbst kommen. Allerdings gestaltet sich die Suche nach Parkflächen eher schwierig, weil Auto-Parkplätze oder Schanigartenflächen wegfallen müssten.