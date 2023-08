„Russisches Google“ reagiert auf Spionage-Ängste

Yandex gilt als russisches Pendant zum US-Konzern Google. Das Unternehmen bietet eine Suchmaschine und zahlreiche weitere digitale Dienstleistungen in rund 15 Ländern an. Vergangene Woche war die Website yandex.kz in Kasachstan vorübergehend gesperrt worden, nachdem Russland seine Geheimdienste autorisiert hatte, unbeschränkt auf die Nutzerdaten des Fahrdienstleisters Yandex Go zuzugreifen.