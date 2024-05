„Ausbau der Stromnetze geht viel zu langsam voran“

Will man tatsächlich weg von Öl und Gas kommen und die Klimaziele erreichen, braucht es einen massiven Ausbau der heimischen Stromnetze. Denn diese seien schon jetzt am Ende ihrer Kapazitäten. Der Übertragungsnetzbetreiber APG will daher bis 2033 gut neun Milliarden Euro investieren. Doch immer noch seien die Hürden riesig – was den Ausbau bremst, kritisiert das Management.