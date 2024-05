Nehammer: „Brauchen Politiker, die Haltung zeigen“

In diesem Zusammenhang erwähnte er seine Vorgänger Franz Vranitzky (SPÖ), Wolfgang Schüssel und Sebastian Kurz (beide ÖVP). Zudem verwies Nehammer auf die Sicherheitspartnerschaft Israels. Sowohl er als auch Kogler erinnerten in ihren Reden an die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg und spannten den Bogen in die Gegenwart zum Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten.