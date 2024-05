So geht es für Hämmerle nach Kader-Rauswurf weiter

Im weiteren Saisonverlauf schaffte er es aber nur noch in St. Moritz (Sz) als 20., in Gudauri (Geo) und beim Heimrennen im Montafon – jeweils als 28. – in die Weltcuppunkte. Mit insgesamt 42 Zählern beendete er den Winter als sechstbester ÖSV-Athlet hinter seinem Bruder Alessandro (2./604 Punkte), Jakob Dusek (6./331), Julian Lüftner (9./298), David Pickl (34./77), Lukas Pachner (35./58) aber noch vor Andreas Kroh (45./28) auf Rang 39. Anders als die in Schlagweite liegenden Pickl, Pachner und Kroh, erwischte es Luca bei der Kaderselektion jetzt aber tatsächlich.