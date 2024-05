„Die jungen Männer wollten uns alle abstechen“

Zwei Schärdinger konnten in Passau einen 24-jährigen Kellner gerade noch in letzter Sekunde vor einer heranstürmenden „wilden Horde“ retten. Die Angreifer sollen mit einer zerbrochenen Glasflasche hinter dem Mann her gewesen sein. Mit geöffneter Autotür gelang es den Innviertlern, das Opfer in Sicherheit zu bringen.