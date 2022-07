„Coolste Firma Russlands“ steht vor Trümmerhaufen!

Taxi- und Lieferdienst-Apps im Ausland

Yandex expandierte über Russlands Grenzen hinaus: Mit der Taxi-App des russischen Internetriesen konnte man auch in Norwegen, Usbekistan oder der Elfenbeinküste ein Taxi herbeirufen. In Städten wie London, Paris und Tel Aviv drängte Yandex in den umkämpften Markt für Essenslieferungen. An der Ohio State University in den USA erprobte Yandex sogar autonome Roboter, die Studenten mit Nahrung belieferten. Nach der Testphase wollte man das Angebot auf bis zu 250 Unis in den Vereinigten Staaten ausweiten.