Wien gehen die Wohnungen aus

Es ist eine toxische Mischung, die derzeit den Wiener Immobilienmarkt beherrscht. Durch die hohen Zinsen sind die Kreditraten gestiegen. Viele Wiener können sich ihre fremdfinanzierten Eigentumswohnungen daher nicht mehr leisten. Sie weichen auf den Mietmarkt aus. Doch auch Mietwohnungen sind Mangelware. Das zeigen die aktuellen Zahlen. Indes schwitzen Mieter in der Donaucity dieser Tage bei bis zu 46 Grad in ihren Wohnungen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.