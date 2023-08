Feuerwehrauto fährt Radfahrer nieder

Die Kollision war unausweichlich! Ein 49-Jähriger bog am Samstagabend mit einem Feuerwehrfahrzeug in die Saalfeldener Feuerwehreinfahrt ein - und übersah dabei einen Fahrradfahrer. Dieser war vorschriftswidrig am Gehsteig unterwegs. Der Radfahrer (33) stürzte und verletzte sich.