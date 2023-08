Zwei Lesarten für Gutachten zum Gas unter Molln

Darin ist von mehreren Beeinträchtigungen durch die Probebohrungen die Rede. Faktoren wie Schall, Licht und Eingriffe in den Boden würden den Naturhaushalt in mehrerer Hinsicht beeinträchtigen. Weiteres Fazit des Gutachtens: „Aus landschaftsschutzfachlicher Sicht ist somit eine als wesentlich zu bezeichnende Störung des Landschaftsbildes festzustellen () und das beantragte Projekt somit aus fachlicher Sicht negativ zu beurteilen.“ Oberösterreichs Umweltanwalt Martin Donat erwartet daher ein „Njet“ zur beantragten Gasbohrung in Molln. Andernfalls „bräuchte die Behörde gute Gründe“, so Donat.