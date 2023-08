Wiener Auto wurde von Baumstamm gepfählt

Was vier junge, laut einem rumänischen Nachrichtenportal in Wien wohnhafte, Rumänen am Montagabend erleben mussten, kennen einige von uns wahrscheinlich schon aus dem Horrorschocker „Final Destination 2“. Genau wie in jenem Film war das Quartett - es ist unklar, ob es sich um Männer oder Frauen handelt - gerade mit einem schwarzen Audi auf einer Landstraße im rumänischen Teliu unterwegs, als sich von einem vor den Wienern fahrenden Lastwagen ein Baumstamm löste.