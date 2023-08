Fünfjähriges Kind während Brand in Auto gefangen

Der Junge, der in dem weiße Kia am Fuße des Schlossberges in der Homburger Innenstadt saß, war während des Brandes im Auto. Als der Innenraum des Fahrzeuges plötzlich brandete, wählten Zeugen sofort und Notruf und eilten dem Kind zur Hilfe. Das Kind erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Brandverletzungen.