Mann löscht sein brennendes Auto mit Flaschenbier

Mit Bier hat ein Mann nach einem Autobrand auf der Autobahn BAB 19 in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland seinen Wagen gelöscht. Laut Polizei war das Auto am Samstagmittag wegen eines technischen Defekts im Motorbereich in Brand geraten. Der 36-jährige Mann habe sofort am Pannenstreifen gehalten.