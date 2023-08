Schieder ist Chef-Beobachter der Wahl in Liberia

Erste Experten sollen am 27. August eintreffen

Die EU-Wahlbeobachtungsmission setzt sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Das Kernteam besteht aus zehn Wahlexperten und Expertinnen, die am 27. August 2023 in der liberianischen Hauptstadt Monrovia eintreffen werden. Am 5. September stoßen 20 Langzeitbeobachter und -beobachterinnen zur Mission und werden im ganzen Land eingesetzt, um den Wahlkampf zu verfolgen.