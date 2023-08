646 Kilo Kokain im Wert von 83 Mio. Euro gefunden

Die Polizei in Tschechien hat 646 Kilo Kokain in einer Lieferung Bananen gefunden. Die Drogen seien in der zentralen Lagerhalle einer Supermarktkette in Klecany bei Prag gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Nationalen Rauschmittelkontrolle am Sonntag. Der Wert beträgt mehr als 83 Millionen Euro.