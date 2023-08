Gehörnter enttarnt in Rede Untreue der Verlobten

Dem „Corriere della Sera“ erklärte die bloßgestellte Seymandi, nachdem der erste Schock verdaut war: „Als er anfing zu reden, dachte ich, es sei ein Scherz. Dann war ich wie versteinert. Es war ein Akt abartiger Gewalt.“ Auch die Kommentare in den sozialen Medien, in denen ihr Ex gefeiert worden sei, hätten ihr hart zugesetzt, gestand sie. „Obszöne Worte und Ausdrücke: Wenn dasselbe passiert wäre, mit umgekehrten Parteien, wären die Reaktionen ganz anders gewesen. Stattdessen bin ich eine Frau, und das macht in dieser Welt einen großen Unterschied.“