In Bregenz bekommen alle Spieler ihre Chance

Zwei Siege holte Aufsteiger Bregenz aus den ersten beiden Runden der Saison, im heutigen Heimspiel gegen den Kapfenberger SV stehen die Chancen nicht schlecht, dass der dritte in Serie angehängt wird. Die Steirer starteten mit einer 0:3-Niederlage im Derby in Lafnitz und einem 1:1-Remis daheim gegen den FAC. SW-Coach Andreas Heraf warnt jedoch vor den Gästen. „Eine sehr unangenehme Mannschaft, man unterschätzt sie meiner Meinung nach total“, sagt er, „sie waren letzte Saison das fünftbeste Frühjahrsteam, sie sind eingespielt. Außerdem haben sie zusammen mehr als 600 Spiele Erfahrung in dieser Liga und über 100 in der Bundesliga.“