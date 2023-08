Meghan und Harry planen eigenes Gedenken an Queen

Der Monarch soll seinen ältesten Sohn und Thronfolger Prinz William gebeten haben, gemeinsam mit Prinzessin Kate, seine Gedanken an die verstorbene Queen an die Öffentlichkeit zu tragen. Es heißt, es werde an einem Video oder einer anderen Art an Tribut mit einer Botschaft des Thronfolgerpaares gearbeitet, die die jahrzehntelange Regentschaft der Königin würdigen soll. Auch von einer öffentlichen Ansprache des Paares im britischen Fernsehen ist die Rede.