Eva & Herbert | Karl & Werner

Tod und Zerstörung in der Ukraine. Mikroplastik in unseren Seen. 41 tote Flüchtlinge vor Lampedusa. Krise in Niger. Teuerung, ein Phantom, das auf Obdachlose einsticht und ein verurteilter Axtmörder: Es gibt Tage, da fällt es schwer, positive Meldungen zu finden. Gestern war so einer, in letzter Zeit gab es insgesamt viele davon. Zu viele. Im Gegensatz zur gängigen Meinung haben die wenigsten Medien Freude an ständig schlechten Nachrichten. Eine positive Geschichte mit Neuigkeitswert, die viele Menschen anspricht, ihnen nutzt oder sie zum Lächeln bringt - wie oft suchen wir danach. Als Leser wie als Journalist. Und dann kommt Eva. Und erzählt uns, dass sie einst auf einer Party Herbert geküsst hat. Und alles johlt und lacht und kichert, klickt auf den Online-Beitrag, verschlingt den Zeitungsartikel. Wie Eva das schafft? Indem sie Glawischnig heißt und er Herbert Kickl. Indem die eine lange Grünen-Chefin, der andere ihr Kontrahent und FPÖ-Chef war bzw. ist - und beide lange davor zusammen die Schulbank drückten. Warum wir den beiden so viel Platz, so viel Aufmerksamkeit widmen? Weil wir viel zu selten einfach nur herzhaft lachen können. Und es viel öfter sollten.