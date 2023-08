Neue Regeln: Letzte Ruhe im Garten

Im Wiener Landtag liegt ein Gesetzesentwurf, der „Privatbestattungen“, also Beisetzungen der Asche Verstorbener abseits von Friedhöfen, neu regeln soll. Die zentrale Änderung dabei: Privatbestattungen sind künftig nur auf Grundstücken nächster Angehöriger (Eltern, Kinder, Ehepartner und eingetragene Partner) möglich. Indes wird das Garteln am Friedhof immer beliebter. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.