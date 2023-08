Schwammerlsucher vermisst: Suchaktion in Tirol

Angehörige des Mannes hatten am Dienstagabend Alarm geschlagen. Daraufhin wurde sofort eine große Suchaktion in die Wege geleitet, an der sich die Bergrettungen Neustift und Vorderes Stubai, Hundeführer, Feuerwehr, Alpinpolizei und auch ein Polizeihubschrauber beteiligen.