Fußgänger auf Zebrastreifen mit Messer bedroht

Nachdem er stadteinwärts davonfuhr, wurde er in der Auerspergstraße von einer anderen Polizeistreife angehalten. Die Beamten stellten in dem Pkw einen Schlagring und geringe Mengen Suchtmittel sicher. Eine amtsärztliche Untersuchung ergab, dass der 40-Jährige nicht fahrtauglich war. Nach der Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Mannes wegen gefährlicher Drohung an.