Hund „Nero“ versank bis zur Schnauze im Schlamm 

Am Samstagmorgen war der 12-jährige Golden Retriever mit seinem Herrchen in Schwarzach am Fluss unterwegs. Es regnete, die Salzach hatte an einigen Stellen schon den Hang mitgerissen und sich in einen matschigen Fluss verwandelt. „Dann hat ‘Nero‘ wohl Enten gesehen und ist zu ihnen gerannt“, erzählt der stellvertretende Ortsfeuerwehr-Kommandant Manfred Bassrugger aus Schwarzach. „Er war schon weit weg vom Ufer auf einer Sandbank. Von dort ist er in den Schlamm gesprungen.“