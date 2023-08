Springreiter sagen Olympia-Flaute den Kampf an

Davor (29. August bis 3. September) sind die Springreiter rund um das San Siro-Stadion in Mailand (It) gefragt. Wo es für Stefan Eder und Co. vor allem um die Olympischen Spiele in Paris 2024 geht. Drei Quotenplätze gibt es, Eder erklärt: „Dass wir uns für Olympia qualifizieren, sehe ich als sehr realistisch an. Natürlich müssen alle vier abliefern, aber so starke Paarungen hatten wir schon lange nicht mehr.“