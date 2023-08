„Chaos!“ Die neue Saudi-Welt des Herrn Jaissle

Weshalb der Job für Jaissle trotz Top-Gage keine Saudi-Gaudi sein dürfte. Ein Indiz dafür war, dass während des Testspiels in Italien, Spanien und Kroatien ein Gegner für Freitag gesucht wurde. Nachdem Al Ahli davor Valencia und Betis Sevilla abgesagt haben soll. „Sie zahlen Charterflug, Aufenthalt, alles - Geld spielt keine Rolle“, liefen Handys heiß. Während Ex-Liverpool-Star Roberto Firmino gegen Katar-Erstligist Al Shamal das 1:0 (38.) für Jaissles 95-Millionen-Euro-Team gelang. Was der Trainer nach dem 5:0-Sieg sagte? Nur „sorry“ und damit, dass er nichts sagen will. Oder ist es das schlechte Gewissen, Red Bull so uncharmant den Rücken gekehrt zu haben, das ihn schweigen ließ?