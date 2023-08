Sie haben kein Zuhause: Tiere auf Platzsuche

Geselliger Kater

Obi war schon längere Zeit in der Nähe des Linzer Tierheims unterwegs. Jeder Versuch, ihn einzufangen, scheitere. Als der freche Kerl wieder einmal dem Baumarkt einen Besuch abstattete, konnte ihn ein Passant ergreifen. Nun wird der Vierbeiner an einen Platz in einer verkehrsberuhigten Gegend vergeben. Tel.: 0732/247887.