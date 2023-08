Unter Strom: Siebenschläfer lebte in Schaltstation

Wiederholt tierische Begegnungen

Die Netztechniker der Netz Oberösterreich haben immer wieder mit tierischen Begegnungen in Ihrem Alltag zu tun: Ähnlich wie der Siebenschläfer hat vor einigen Jahren Haselmaus in einer Trafostation ihr Winterquartier aufgeshclagen und sich bereits an den stromführenden Kabeln zu schaffen gemacht. Auch die Maus konnte damals aus der Station gerettet werden.