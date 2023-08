Tobendes Kind mit Glasscherbe ins Zimmer gesperrt

Mitbewohnerin war mit eingeschlossen

So auch im Dezember 2020: „Sie hatte eine Scherbe in der Hand und ließ sich von der Betreuerin verbal nicht beruhigen. Es bestand die Gefahr, dass sie sich selbst oder den Mitbewohner, den sie mit dem Umbringen bedrohte, verletze“, heißt es dazu in einem aktuellen OGH-Entscheidungstext. Weshalb die Betreuerin sie kurzzeitig in ihrem Zimmer einschloss. Allerdings wurde das Mädchen gemeinsam mit einem anderen Kind eingeschlossen, die Scherbe hatte es dabei noch in der Hand.