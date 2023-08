Betrunkener Pkw-Lenker krachte gegen Leitschiene

Am Dienstag gegen 19.40 Uhr war ein Völkermarkter mit seinem Pkw auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er auf Höhe der Abstimmungsstadt - laut ersten Angaben - aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern geriet. Der 51-Jährige kollidierte daraufhin mit der Mittelbetonleitwand, kam rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich schließlich mit seinem Wagen, ehe dieser in der Böschung seitlich liegend zum Stillstand kam.