Chiara Schuler zieht in Universiade-Finale ein

Zweiter Versuch brachte Finale

Die Hörbranzerin schleuderte den Speer in der Qualigruppe B im zweiten Versuch auf starke 49,93 Meter. Das bedeutete in der Endabrechnung Rang elf und damit ein Startplatz im Finale der besten zwölf. Das steigt am Donnerstag um 13.40 Uhr MESZ und wird im Livestream auf fisu.tv übertragen. Am Freitag starten dann sowohl Schuler als auch Posch im Siebenkampf ins Medaillenrennen.