Posch „fliegt“ in China in die Mitfavoritenrolle

Ganz vorne mit dabei

Bei der Universiade in China, war der Weitsprung dennoch nur als „Aufwärmbewerb“ gedacht, doch in der Qualifikation sprang sich die Vorarlbergerin, die Ernährungswissenschaften studiert, mitten in den Favoritinnenkreis. Mit 6,23 Meter im ersten Versuch landete Posch in der Quali-Gruppe B auf Rang zwei hinter der Deutschen Merle Homeier (6,56m). „Eine Leistung, mit der ich wirklich sehr zufrieden bin“, sagte Isabel im „Krone“-Telefonat.