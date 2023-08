„Schneeleopardin“ baut in Zukunft auf Kästle

Wie das stets ausgezeichnet informierte Onlineportal Skinews.ch berichtet, wird die in der Steiermark lebende Kenianerin Sabrina Simader ihr Material wechseln. Nachdem die 25-Jährige in den vergangenen sieben Jahre auf Head-Latten vertraut hatte, wird sie im kommenden Winter auf die Skier von Kästle setzen. Damit wechselt die Speedspezialistin quasi innerhalb von Vorarlberg. Head hat seinen Sitz in Kennelbach, die Rennsportabteilung von Kästle sitzt nur 15 Kilometer entfernt in Hohenems.