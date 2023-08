Test als Geheimwaffe gegen stinkende „Tretminen“

Für jede Gemeinde sind sie ein leidiges Problem: Hundehaufen in allen Größen, Formen und Farben. Die Mengen darf man dabei nicht vernachlässigen: Geht man von einem Hunde-Durchschnittsgewicht von neun Kilogramm bei 629.120 registrierten Vierbeinern und einer Kotmenge von drei Prozent des Körpergewichts aus, werden täglich knapp 169 Tonnen (!) „Gackerl fürs Sackerl“ abgesetzt. In Parks, am Straßenrand, schlimmstenfalls mitten am Gehweg.