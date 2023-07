Aus von Sturm beschädigter Linde entstand Skulptur

Auch Doskozil verewigte sich

Drei Tage lang schnitt und schnitzte er an dem Holz. Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat ein klein wenig bei der Entstehung mitgeholfen, er setzte einmal das Stemmeisen an, um die Arbeit des Künstlers kennenzulernen. Herausgekommen ist eine Figur, welche an seine Wächter von Jois - die „Krone“ berichtete - erinnert. „Ich überlege mir bei meiner Arbeit meist nicht viel vorher, das passiert alles spontan“, sagt Bucur. Die Skulptur ist nun gemeinsam mit vielen anderen Kunstwerken bis 12. August bei den Malerwochen zu sehen. Was danach mit ihr passiert, steht noch nicht fest. „Harro Pirch hätte gerne, dass sie bei ihm bleibt. Schauen wir mal“, lacht Bucur.