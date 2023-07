Schweizer Debatte um Neutralität nimmt Fahrt auf

Kritik von ehemaliger Außenministerin

Kritisch zur Politik der aktuellen Schweizer Regierung äußert sich in der auflagenstärksten Schweizer Zeitung auch die frühere Außenministerin Micheline Calmy-Rey. Es sei „kein Geheimnis“, dass die aktuelle Verteidigungsministerin Viola Amherd eine weitere NATO-Annäherung als „erklärtes Ziel“ habe, so die Sozialdemokratin unter Verweis auf die Beteiligung an Sky Shield. Die bisherige Kooperation mit der NATO habe durch den Ukraine-Krieg „eine andere Bedeutung gewonnen“. „Ein Schritt zu weit in diese Richtung würde unser Schicksal an das der NATO binden und hätte automatisch den Verlust unserer Neutralität zur Folge. Dies ist eine echte Wahl, vor der die Schweiz aus sicherheitspolitischer Sicht steht. Schade, dass keine echte öffentliche Debatte über diese Frage stattfindet“, beklagt die Politikerin.