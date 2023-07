Auch neutrale Schweiz steigt bei „Sky Shield“ ein

Jetzt will sich auch die Schweiz am europäischen bodengestützten Luftverteidigungssystem „Sky Shield“ beteiligen. Verteidigungsministerin Viola Amherd wird am Freitag in Bern eine entsprechende Absichtserklärung unterschreiben. Eine Beteiligung sei auch für neutrale Staaten in vielen Bereichen möglich, erklärte das Verteidigungsministerium.