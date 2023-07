„Viele Mythen“: Darum beginnen E-Autos zu brennen

Wenn möglich, geschieht die Bekämpfung auf einem Quarantäneplatz, um ein Übergreifen auf andere Objekte zu verhindern, schilderte der Fachmann. Letzter Ausweg sei, den Wagen in einem Wasserbad zu versenken. Spezialfirmen würden entsprechende Container schnell zur Verfügung stellen. Zahlen, wie viele Elektroautos in Österreich in Brand geraten, konnte Sykora nicht nennen. Es gebe in diesem Zusammenhang jedoch „extrem viel Mythenbildung“. Und die Einsatzkräfte würden mit jeder neuen Generation von Elektroautos dazu lernen.