Diese Zukunftspläne bei Volkswagen überraschen

Die Zukunft von Volkswagen ist elektrisch. Diese Strategie verkündete vor sechs Jahren bereits Konzernchef Herbert Diess. Zuvor stieß er die Entwicklung der MEB-Architektur an, auf der heute sämtliche ID-Modelle stehen. Auch Nachfolger Oliver Blume hält an dieser Marschrichtung fest, will allein bis 2027 elf weitere Batterieautos (BEV) auf die Straße bringen, die Mehrzahl davon in Europa.