WKStA-Anklage: Eine Null zu viel beim Schaden

Prozess um einen großen Sozialbetrug in türkischen Supermärkten in Wien. Die WKStA sprach von 6,8 Millionen Euro Schaden. Doch die Anklage wurde vom Richter schon am ersten Verhandlungstag massiv nach unten korrigiert. Am Freitag gab es im Landl die Urteile - viel früher als erwartet.