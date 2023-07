Waffentransfer

Allein in den ersten vier Monaten des Jahres sollen nach Angaben des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage ganze 75 Waffentransporte quer durch Österreich gefahren sein. Diese seien - so der Innenminister - korrekt angemeldet gewesen und zumeist aus Serbien in Richtung Deutschland oder Frankreich und weiter in die USA oder aus der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gekommen sein. Kriegsmaterial eben, von Munition und Granaten bis hin zu vollautomatischen Schusswaffen. Alles legal also.