Kickls Kalkül

ANDERERSEITS deutete der blaue Frontmann im „Krone“-Interview sein eigentliches Kalkül an: dass sich nämlich die Kräfteverhältnisse innerhalb der einstigen Großparteien SPÖ und ÖVP ändern könnten. Er pflege Kontakte zur „Schatten-ÖVP“ um Ex-Kanzler Sebastian Kurz und habe auch eine Gesprächsebene mit Kräften innerhalb der Sozialdemokratie. Und in einem Vieraugengespräch mit dem Kolumnisten meinte Kickl bereits vor einiger Zeit kryptisch: Warum sollen sich immer nur die Freiheitlichen spalten?