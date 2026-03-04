Wie Onlinespieler nun ihr Geld zurückholen können

LIVE: Salzburg gegen Altach! Wer kommt ins Finale?
Das Glück ist ein Vogerl – aber es hat nun ein Netz: Neue Gerichtsentscheidungen machen es Online-Spielern leichter, ihre Verluste von illegalen Casinos wieder zurückzuholen. Und das nicht nur bei den Unternehmen, die meist im Ausland sitzen, sondern auch bei den Bossen in Österreich!
Es gibt viele Arten, sein Geld los zu werden. Ein gut situierter Qualitätsmanager hat sich etwa gern in einem Onlinecasino die Zeit vertrieben – und exakt 83.553,64 Euro bei Slots und Poker verloren.
